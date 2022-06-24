Asgari ücrete ara zam için iki formül! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, asgari ücrete ara zam için iki formülü açıkladı.

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ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, memurların ve asgari ücretli çalışanların zam durumunu değerlendirdi.

Son günlerdeki açıklamaların asgari ücrete zam yapılması ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Zengin, asgari ücretli çalışana yapılacak zammın tüm ücretleri etkileyeceğini hatırlattı.

"Asgari ücreti artıracak bir yöntem üzerinde çalışılıyor"

Son dönemde yapılan açıklamalara göre asgari ücretlinin cebine girecek 4 bin 253 lirayı artıran bir yöntem üzerinde çalışıldığını söyleyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada iki yöntem var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu marifetiyle asgari ücret artırılacak veya devlet almış olduğu sosyal güvenlik priminden vazgeçerek bunun çalışanın cebine girmesini sağlayacak."

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına da değinen Zengin, bahsedilen yüzde 40 zammın memur ve memur emeklileri ile ilgili olduğunu belirterek asgari ücrete yapılacak zam çalışmalarının bundan bağımsız ilerlediğini söyledi.

Ayın 3'ünde açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranının 3 Temmuz'un pazar gününe denk gelmesi sebebiyle ayın 4'ünde açıklanacağını belirten Tarkan Zengin, yeni maaşların bu tarihten sonra belli olacağını söyledi. Memurlara ve işçilere ocak ayında yüzde 2,5 ek zam verildiğini anımsatan Zengin, "Enflasyon zammı ile birlikte verilecek yüzde 5'lik bir refah payının iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

(TRT HABER)