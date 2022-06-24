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Guterres: Eşi görülmemiş bir küresel krizle karşı karşıyayız

Guterres: Eşi görülmemiş bir küresel krizle karşı karşıyayız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın "eşi görülmemiş" bir küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Almanya'da, "Küresel Gıda Güvenliğine Yönelik Çoklu Zorluklara Yanıt" adıyla düzenlenen bakanlar konferansına video mesajı gönderen Guterres, "Eşi görülmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız. Ukrayna'daki savaş, yıllardır ortaya çıkan iklimin bozulması, Kovid-19 salgını gibi sorunları daha da karmaşık hale getirdi." dedi.

Harekete geçilmezse felakete dönüşür
Afrika Boynuzu bölgesinde son yılların en kötü kuraklığının yaşandığını söyleyen Genel Sekreter, şimdi harekete geçilmezse durumun bir felakete dönüşebileceğini belirtti.

Guterres, "Dünya Gıda Programı'na göre son iki yılda, dünya genelinde gıda erişimi sıkıntısı çeken insanların sayısı iki kattan fazla artarak 276 milyona ulaştı. 2022'de birden fazla kıtlık ilan edilmesi gibi gerçek bir risk var ve 2023 daha da kötü olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'daki üretimin dünyaya entegre edilmesi
Genel Sekreter Antonio Guterres, dünyayı tehdit eden gıda krizinin çözümü için Rusya'nın ürettiği gıda ve gübreyi, savaşa rağmen, dünya pazarlarına yeniden entegre etmek gerektiğini aktararak "Bu konuda Ukrayna, Rusya Federasyonu, Türkiye, ABD, Avrupa Birliği ve diğerleri ile yoğun temas halindeyim." dedi.

Guterres, çiftçilerin maliyetlerinin artmasına değinerek "Çiftçilerin ana maliyeti gübre ve enerjidir. Gübre fiyatları geçen yıl yarıdan fazla, enerji fiyatları ise üçte ikiden fazla arttı." diye konuştu.

Guterres, konferansta yapılacak tartışmaların küresel gıda piyasalarını istikrara kavuşturmak ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla mücadele etmek için bir fırsat oluşturabileceğini kaydetti.

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