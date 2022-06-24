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Tokat'ta okul bahçesinde kazı çalışması sırasında bulundu yetkililer apar topar geldi gizem çözüldü

Anadolu Ajansı
Tokat'ta okul bahçesinde kazı çalışması sırasında bulundu yetkililer apar topar geldi gizem çözüldü

TOKAT'ta bir lisenin bahçesinde yürütülen çalışmalarda tarihi hamama ait kalıntılara ulaşıldı.

Tokat'ta okul bahçesinde kazı çalışması sırasında bulundu yetkililer apar topar geldi gizem çözüldü

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu Sulu Sokak yakınlarındaki Atatürk Lisesi, depreme dayanaksız raporu verilmesi üzerine yıkıldı.

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Tokat'ta okul bahçesinde kazı çalışması sırasında bulundu yetkililer apar topar geldi gizem çözüldü

Yıkılan binanın hafriyatının kaldırılması sırasında tarihi kalıntılara ulaşılması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bilgi verildi.

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Tokat'ta okul bahçesinde kazı çalışması sırasında bulundu yetkililer apar topar geldi gizem çözüldü

Bunun üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından okulun bahçesinin bulunduğu alanda kazı çalışması başlatıldı.

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Tokat'ta okul bahçesinde kazı çalışması sırasında bulundu yetkililer apar topar geldi gizem çözüldü

Yaklaşık 30 gün süren çalışma sonucunda ulaşılan kalıntıların Osmanlı padişahı 2. Beyazıd'ın hazinedarbaşı Firuz Ağa tarafından yaptırılan Tahtakale Hamamı'na ait olduğu değerlendiriliyor.

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