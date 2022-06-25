Bekir Bozdağ muhalefete tüyo verdi Fehmi Koru'nun iddiası dikkat çekti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan’dır, adaylığı yasaldır” açıklamasını değerlendiren Fehmi Koru, seçimin erkene alınması halinde üçüncü defa aday olabilmesine imkan sağlayan anayasa maddesine değindi. Koru, “Erken seçime -hatta baskın seçime- hazırlanın” tüyosu vermiş oldu." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklamasının ardından Anayasa'ya göre 3. kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başladı.

Aralarında hukukçuların da olduğu pek çok kişi, 'bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği' hükmünün yer aldığı Anayasa'nın 101. maddesini işaret ederek Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını öne sürüyor.

İktidar kanadı ise Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece bir kere seçildiği için adaylığının önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.

Fehmi Koru ise tartışmalara başka bir açıdan baktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan’dır, adaylığı yasaldır” açıklamasını erken seçimin işareti olarak yorumladı.

"Erken seçime hazırlanın" tüyosu

Kendisine ait sitede kaleme aldığı yazısında Koru, Adalet Bakanı'nın yasaya aykırı görüşü savunmasının mümkün olamayacağını savunarak yazısına şöyle devam etti:

"Herkes her konuda istediği yorumu yapabilir, fakat adalet bakanı hukuki bir konuda -hele konu anayasa ile ilgiliyse- herkes gibi davranamaz. Anayasaya aykırı bir görüşü ‘yasaldır’ diye sunmaması gerekir adalet bakanının…

O halde?

İşin o haldesi ancak şu olabilir: Bakan Bozdağ “Adayımız Tayyip Erdoğan’dır” der ve Erdoğan’ın adaylığının ‘yasal’ olduğunu söylerken şu andaki durumdan söz etmiyor, anayasanın bir başka maddesinin gösterdiği çıkış yoluna atıfta bulunuyor. Muhalefet sürekli seçim tarihinin erkene alınmasını istiyor; o istek istikametinde muhalefetle anlaşarak seçimin zamanından önce yapılması sağlanabilir ve o durumda Tayyip Erdoğan üçüncü defa aday olabilir.

Hukuk konularında duyarlı bir dostumun getirdiği yorum bu.

Makul.

Tamam, o zaman olabilir.

Olabilir, çünkü anayasanın bir başka maddesi (m. 116), seçim tarihinin TBMM tarafından erkene alınması şartıyla, iki defa seçilmiş cumhurbaşkanının üçüncü defa aday olabilmesine imkan sağlıyor.

Madde şöyle: “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”

Bu madde (m. 116) çok açık. “Olabilir” diyor üçüncü dönem için…

Çıkış yolunu gösteren bu maddenin varlığı, “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün farklı yorumlanabilmesinin önünü de kapatıyor. 2017 yılında sistemi yenilemeyi amaçlayanlar anayasayı hazırlarken 101. maddedeki engelleyici hükmü unutmamışlar; çıkış yolunu gösteren cümleyi, engelleyici hükmün var olduğunu bilerek 15 madde sonraya eklemeleri bunu gösteriyor.

Tayyip Erdoğan elbette istediği takdirde yeniden aday olabilir, ancak bu, seçim tarihinin TBMM tarafından erkene alınması durumunda mümkündür.

Bekir Bozdağ, o açıklamasıyla, aslında muhalefete “Erken seçime -hatta baskın seçime- hazırlanın” tüyosu vermiş oldu.