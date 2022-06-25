Ölüleri çorba yapıp içiyorlar insanlıktan uzak, korkunç yaşam tarzları olan kabileler
21 yüzyılda yaşarken dünya üzerinde hala gelişmemiş ve medeniyetten uzak birçok kabile bulunuyor. Bu kabileler genellikle teknolojiyi ve gelişmeyi reddederek kendilerini herkesten soyutlayarak yaşamayı tercih ediyor.
İşte birçoğunun tüyleri diken diken edecek cinsten korkunç olduğu, insanlıktan uzak birbirinden ilginç yaşam tarzları olan kabileler...
Suyun altında dakikalarca nefessiz kalabiliyorlar
Hint Okyanusu'nda yaşayan Bajau kabilesi, 2004 yılında gerçekleşen tsunami faciasında hiç kayıp vermedi. Neredeyse tüm hayatlarını Endonezya kıyılarında, okyanusta geçiren kabile üyeleri daha yürümeden yüzmeyi öğreniyor. Suyun altında dakikalarca kalabilme kabiliyeti geliştiren Bajau kabilesi bu özelliğiyle bilim insanlarının da dikkatini çekiyor.
10 dakikadan daha uzun bir süre suyun altında kalabilen Bajua kabilesi üyelerinin bu özelliği bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Balıkçılıkla geçinen topluluk yüzyıllardır ‘okyanusu evleri’ gibi kullanıyor. El yapımı teknelerinde hayatlarını sürdüren Bajaular sadece değiş tokuş ve tekne tamiri gibi işler için kıyıya geliyor.
Adalarına girmeye çalışan herkesi öldürüyorlar
Hint Okyanusu açıklarındaki Sentinel adasında yaşayan yerel halk dünyanın dışa en kapalı topluluklarından biri. Hatta belki de en kapalı topluluk. Öyle ki sadece balıkçılıkla geçinen ve dış dünya ile hiçbir alışveriş yapmayan Sentinel kabilesi, adaya gelmeye çalışanlara da hiç de misafirperver olmayan bir biçimde yaklaşıyor.