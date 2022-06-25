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Fenerbahçe'nin hedefinde Real Madrid'in golcüsü var! Sürpriz transfer...

Fenerbahçe'nin hedefinde Real Madrid'in golcüsü var! Sürpriz transfer...

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un önerileri ve talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış basının iddiasına göre ise Fenerbahçe'nin hedefinde Real Madrid forması giyen Mariano Diaz var.

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Kadrosunu Bruma ve Lincoln gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadroya takviye yapmaya devam edecek. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi, bir golcü arayışına girdi.

Hedef Mariano Diaz
AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz ile yakından ilgileniyor. Oyuncuya, başta Getafe olmak üzere birçok kulübün ilgisi olduğu belirtildi. Haberde, Mariano'nun yıllık 5 milyon euro beklentisi olduğu da ifade edildi. 2018 yılında 21.5 milyon Euro bonservis ile Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Mariano Diaz'ın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 11 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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