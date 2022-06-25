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Kayseri4de kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri4de kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükpotuklu mevkiinde bulunan Naldöken Dağı'nda meydana gelen olayda, M.T. (49) isimli çoban, belinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda M.T.'ye ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, çobanın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.T.'nin cansız bedeni, bölgeden indirilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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