Beyaz TV'deki skandal! "Sağdan sola donat" seansıyla gündem olan Pelin Hürman: Cin çıkarmadım, enerji gönderdim

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman'ın Beyaz TV'de yayınlanan “Her Açıdan” programındaki gündem olan “Sağdan sola donat” ifadeleri için "Cin çıkarma seansı değil. O sadece bir davetti." dedi. Hürman yaptığını "enerji gönderme" olarak değerlendirdi.

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Beyaz TV'de yayınlanan “Her Açıdan” programındaki sözleri ile gündem olan Pelin Hürman, Odatv'ye konuştu. Programda yaptığı hareketlerle ilgili Pelin Hürman, "Yaptığım kesinlikle bir cin çıkarma seansı değil, bir davetti. İnsanların farkındalık kazanabilmesi için yıllardır doktor doktor gezenler, şizofren teşhisi konanlar, ilaçlardan, terapilerden herhangi bir çare bulamayanlar insanların bedenlerinde böyle bir sıkıntı varsa anlayabilmeleri için ufak bir gönderi de bulundum” ifadelerini kullandı.

Kendi yaptığı işin bir ilim olduğunu söyleyen Pelin Hürman, yaptığı işle ilgili de "Benim ilmim doğuştan geliyor. Ben kimseye benzemem. Ben herhangi üfürükçü, muskacı değilim. Bunların hepsine de karşıyım" diye konuştu.

Bilim insanlarına da karşı olmadığını söyleyen Pelin Hürman, ailesinin de laik ve sosyal bir aile olduğunu söyledi. Geçimini bu işten kazandığını ve vergisini verdiğini ifade eden Pelin Hürman, ne kadar para kazandığını söylemeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir büyü olayı varsa, bunlar için 6-7 ay uğraşıyorum bırakında para alayım. Ücretlendirilmesine girmem. Neden gireyim ki, kim ücretini soruyor. Ben bakımdan ve bedenden çıkarmadan ücret almıyorum. Bir büyü olayı varsa aylarca, yıllarca uğraşıyorum. Zannettiğiniz gibi ağzınızın açık kalacağı paralar değil sevgili kardeşim. 10 bin liralar değil, 8 bin liralar değil."