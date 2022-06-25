BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  SPOR

Bir süredir tedavi görüyordu! 23 yaşındaki milli judocu Nurdan Almalı'dan acı haber!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bir süredir tedavi görüyordu! 23 yaşındaki milli judocu Nurdan Almalı'dan acı haber!

 Bir süredir kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Judo Federasyonu, Almalı için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Milli judocu Nurdan Almalı, genç yaşta yaşama gözlerini yumdu. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Almalı, 8-9 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi 1.100 lira ödenecek mi?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi 1.100 lira ödenecek mi?
Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi
Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesi CHP'yi karıştırdı Kesici’den önce Temel Bey ve Ahmet Bey’i masadan atalım!
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesi CHP'yi karıştırdı Kesici’den önce Temel Bey ve Ahmet Bey’i masadan atalım!
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak
Kredi kartıyla, taksitle kurbanlık alınır mı? Banka kredisiyle kurban kesilir mi?
Kredi kartıyla, taksitle kurbanlık alınır mı? Banka kredisiyle kurban kesilir mi?
TESK'ten uyarı geldi! İnternetten kurbanlık alacaklar aman dikkat bu fiyatın altı şüpheli
TESK'ten uyarı geldi! İnternetten kurbanlık alacaklar aman dikkat bu fiyatın altı şüpheli
Zilhicce ayı 2022 ne zaman başlıyor Diyanet 10 günlük zilhicce zikirleri
Zilhicce ayı 2022 ne zaman başlıyor Diyanet 10 günlük zilhicce zikirleri