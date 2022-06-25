BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın 'askeri öğrencilere' ilişkin kararına tepki

15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın 'askeri öğrencilere' ilişkin kararına tepki

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 66 askeri öğrenci hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasına tepki gösterdi.

Abone ol

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez, dernek binasında yaptığı açıklamada, serbest bırakılan askeri öğrencilerin terör örgütü iltisakının mahkeme kararıyla ortada olduğunu ve Yargıtay tarafından verilen bozma kararıyla serbest bırakılmalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yargıtayın kararının, 15 Temmuz'un en büyük mağdurları olan gazileri ve şehit yakınlarını üzüntüye sevk ettiğini belirten Gücenmez, "Bu karar, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsüne karşı cansiperane bir şekilde direnen Türk milletinin vicdanını sızlatmıştır." ifadesini kullandı.

Gücenmez, serbest bırakılan askeri öğrenciler üzerinden masumiyet algısı yaratmaya çalışanların bulunduğunu dile getirerek, "Bu kararın 15 Temmuz'un seneidevriyesine yakın bir zamanda alınmasını şehit yakınları ve gaziler olarak manidar buluyoruz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Transferin perde arkası ortaya çıktı: Abdülkerim Bardakcı neden Galatasaray'ı tercih etti?
Transferin perde arkası ortaya çıktı: Abdülkerim Bardakcı neden Galatasaray'ı tercih etti?
Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi
Bir süredir tedavi görüyordu! 23 yaşındaki milli judocu Nurdan Almalı'dan acı haber!
Bir süredir tedavi görüyordu! 23 yaşındaki milli judocu Nurdan Almalı'dan acı haber!
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı
Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı
Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi
Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz TV'deki skandal! "Sağdan sola donat" seansıyla gündem olan Pelin Hürman: Cin çıkarmadım, enerji gönderdim
Beyaz TV'deki skandal! "Sağdan sola donat" seansıyla gündem olan Pelin Hürman: Cin çıkarmadım, enerji gönderdim
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesi CHP'yi karıştırdı Kesici’den önce Temel Bey ve Ahmet Bey’i masadan atalım!
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesi CHP'yi karıştırdı Kesici’den önce Temel Bey ve Ahmet Bey’i masadan atalım!