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Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 öğrenci/öğretmen kaç para?

Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 öğrenci/öğretmen kaç para?

Yaz tatilinin başlaması ile çocukları ile birlikte İstanbul'u gezmek, tarihi yerleri görmek isteyen vatandaşlar Topkapı Sarayı'nın giriş ücretini araştırıyor. 2022 yılında Topkapı Sarayı giriş ücreti tam 60 lira. 18-25 yaş arası öğrenci giriş ücreti 15 TL, kombine tam giriş ücreti ise 130 TL, Aya İrini Kilisesi tam giriş ücreti 40 lira olarak güncellendi.

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Topkapı Sarayı giriş ücretleri vatandaşlar tarafından araştırıyor. 2022 yılında Topkapı Sarayı giriş ücretleri güncellendi. Buna göre öğrenci ve tam tarifesi olarak geçerli olan fiyatlar; 18-25 yaş arası öğrenci giriş ücreti 15 TL, 18-15 yaş arası öğrenciler için kombine giriş ücreti 40 lira, kombine tam giriş ücreti ise 130 lira olarak güncellendi.

Topkapı Sarayı oldukça büyük ve birkaç mekanın bir arada olduğu bir müze olduğu için giriş ücretlerinde değişiklik mevcuttur. Öğrenci ve tam tarifesi olarak geçerli olan fiyat listesindeki ücretler aynı zamanda sarayın gezilecek bölümüne göre değişmektedir. 2022 yılında geçerli olan Topkapı Sarayı giriş ücretlerini şöyle sıralayabiliriz;

Topkapı Sarayı tam giriş ücreti 60 TL
Topkapı Sarayı 18-25 yaş arası öğrenci giriş ücreti 15 TL
Topkapı Sarayı harem bölümüne tam giriş ücreti 50 TL
Harem bölümüne öğrenci giriş ücreti ise 15 TL ( 18-25 yaş arası öğrenciler için)
Kombine tam giriş ücreti ise 130 TL
18-15 yaş arası öğrenciler için kombine giriş ücreti 40 TL'dir.
Türkiye genelindeki müzelerde geçerli olan 'müze kart' Topkapı Sarayı'nda geçerli değildir. Eğer Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi'ni de gezmek isterseniz bu gezi içinde belirlenen ücret tarifesi şöyledir;

Aya İrini Kilisesi tam giriş ücreti 40 TL
Aya İrini Kilisesi öğrenci giriş ücreti ise 15 TL ( 18-25 yaş arası öğrenciler için geçerlidir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş altı öğrenciler için ücretsizdir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsizdir.
Gaziler ve ona refakat eden ailelerine ücretsizdir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve refakatçılarına ücretsizdir.
TSK'da görevli er ve erbaşlara ücretsizdir.
Topkapı Sarayı Girişi Kimlere Ücretsiz?
Topkapı Sarayı'na ücretsiz giriş yapma hakkına sahip olan kişileri şöyle sıralayabiliriz;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş altı olanlar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaş üstü olanlar
Gaziler ve ona refakat eden ailesi
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve refakatçısı
TSK'da görevli er ve erbaşlar
Kokartlı tur rehberleri ve seyahat acentesi sahipleri.

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