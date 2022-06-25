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Yunanistan adına casusluk yapan şüpheli MİT tarafından yakalandı

Yunanistan adına casusluk yapan şüpheli MİT tarafından yakalandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.

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Yunanistan adına casusluk yaptığı belirlenen belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Ticaret adı altında casusluk faaliyetleri
Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

Sınırdaki birlikler hakkında bilgi derledi
MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ’ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

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