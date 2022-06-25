Kızılay Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste

2022 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Peki bu bayramda Kızılay Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Kızılay Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2022 fiyatı...

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Kurban bayramı 2022 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Kızılay Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek? 2022 Kızılay Vakfı vekaleten kurbanlık bağış ücreti

Türk Kızılay bu yıl kurban vekâleti fiyatlarının yurtiçi için 2 bin 475 lira, yurtdışı için 1475 lira olacağını açıkladı.

Yurtdışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 dolar veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 dolar veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay’a verebilecek. Türk Kızılay’ın Sütlüce’deki merkezinde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Hedefimiz yurtiçinde 42 bin, yurtdışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde Türkiye genelinde 1.5 milyon kişiye kurban eti ulaştırma planı yapılmış durumda’’ dedi.

Vekâletler bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr mobil uygulama, 168 Kızılay ücret danışma ve bağış hattı, PTT İşlem merkezleri ve Kızılay şubelerinden verilebilecek.

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

Kızılay’ın internet sayfası üzerinden,

Mobil uygulamamız üzerinden,

Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,

Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla, (Banka Hesap Numaraları)Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Borcu olanlar kurban kesebilir mi: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.