Pınar Gültekin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı canavarca hisle hareket edilmedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada "haksız tahrik indirimi"yle 23 yıl hapis cezası almıştı. Tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda "canavarca hisle hareket edilmedi" ifadeleri yer aldı.

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Muğla'da Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıl hapis, ‘cinayete yardım etmek’ ve ‘suç delillerini gizlemek’ iddiasıyla yargılanan kardeşi, annesi, babası, eski eşi ve ortağı 5 kişiye ise beraat kararı verilmişti.

Karar kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 14.5 yıl hapis yatacak.

"Gültekin'i yakması eziyet suçu değil cesedini ortadan kaldırmaya yönelik eylem"

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda "Canavarca hisle hareket etmedi" denildi. Kararda "Avcı'nın Gültekin'i yakmasının eziyet suçu değil, cesedi ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem olduğu" belirtildi.

"Tehditle menfaat metin etti"

Kararda ayrıca, "Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı'yı tehdit ederek menfaat temin ettiği" belirtildi.

Muğla 3. Ceza Mahkemesi tarafından paylaşılan gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir.”

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, TCK'nin 82/1-b maddesinde düzenlenen canavarca his kavramı içerisinde yer alan eylemlerin, çeşitli yargısal kararlarda vurgulandığı üzere sırf öldürmüş olmak için öldürmek, ölenin acı çekmesinden zevk almak için öldürmek, insanı kurban etmek gibi duyguların etkisi altında gerçekleştirilen eylemler olduğu belirtildi.

Kararda, mahkemenin yargılamasına konu somut olayda ise taraflar arasında önceye dayalı tanışıklık ve anlaşmazlıklar bulunduğu gözetildiğinde sanık Cemal Metin Avcı'nın sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğinin kabul edildiği bilgisi yer aldı.

Yakarak öldürme fiilinin "eziyet çektirerek öldürme unsuru" kapsamında olmadığına işaret edilen kararda, yakılma filinin cesedi ve delilleri yok etmeye yönelik davranışlar kapsamında olduğu belirtildi.

Maktul hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulunca düzenlenen 20 Mayıs 2021 tarihli raporda saçlı deri altı hematomunda yüzde 14,9 "karboksihemoglobin" tespit edilmesinden dolayı kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının belirtildiği ancak Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince düzenlenen 17 Haziran 2022 tarihli heyet raporunda kişinin hayattayken yangına maruz kalmasının sadece yüzde 14,9'luk "karboksihemoglobin" değeriyle söylenmesinin mümkün olmadığının açıklandığı kaydedildi.