BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera sürprizi! Fransa Ligi'nden talip çıktı

Galatasaray'da Muslera sürprizi! Fransa Ligi'nden talip çıktı

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'yı transfer etmek isteyen Rennes, nabız yokladı. 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği bilgisi aktarıldı.

Abone ol

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya Fransız ekibi Rennes talip oldu. 

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden tecrübeli kaleci Fernando Muslera'yı transfer listesine dahil etti. 

Rennes, Muslera'nın peşinde
Fanatik'te yer alan habere göre; transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray 'da bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fernando Muslera'nın transferi için devreye girmiş durumda.
Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olunacak

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe 'den Kim Min-jae'nin transferi adına uğraş verirken takımın ihtiyaçları doğrultusunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın da ismi gündeme geldi. Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Rennes, millî kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor.

Bu noktada Romain Goyat, Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti. Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın da olduğu transfer listesinde öncelik Uruguaylı kaleciye verilmiş durumda.

Haber Fransız basınında yer bulurken Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlık çalışmalara başladı, Orman yakanlara verilen cezalar artacak
Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlık çalışmalara başladı, Orman yakanlara verilen cezalar artacak
Yunanistan adına casusluk yapan şüpheli MİT tarafından yakalandı
Yunanistan adına casusluk yapan şüpheli MİT tarafından yakalandı
PKK elebaşlarıyla fotoğrafları çıktı HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı
PKK elebaşlarıyla fotoğrafları çıktı HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı
Anaokulu yaşı kaç olmalı MEB 2022-2023 kaç aylıklar kayıt yaptırıyor?
Anaokulu yaşı kaç olmalı MEB 2022-2023 kaç aylıklar kayıt yaptırıyor?
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "İki mevki için görüşmelerimiz devam ediyor”
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "İki mevki için görüşmelerimiz devam ediyor”
Kızılay Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste
Kızılay Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste
Solüsyonla çoğaltacağız diyerek işadamını 35 bin euro dolandırdılar
Solüsyonla çoğaltacağız diyerek işadamını 35 bin euro dolandırdılar
LÖSEV kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste yayınlandı
LÖSEV kurbanlık bağış 2022 fiyatları güncel liste yayınlandı
Pınar Gültekin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı canavarca hisle hareket edilmedi
Pınar Gültekin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı canavarca hisle hareket edilmedi
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni