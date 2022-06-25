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Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere!

Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere!

Beşiktaş, genç golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katmak tüm aşamaları geçti. Hollandalı futbolcuyla yapılan son görüşmede taraflar anlaşma sağlarken, Weghorst'un 1 hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Wout Weghorst'u renklerine bağlıyor.

Anlaşma 1 yıllık
NTV Spor'un haberine göre,Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu, siyah beyazlılar ile yaptığı son görüşmede teklifi kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Weghorst'un 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kiralama bedeli ödenmeyecek
Burnley'in Premier Lig'ten Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon euro ödeyecek. Geçen sezon Burnley ve Wolfburg ile 44 maça çıkan Weghorst, 9 gol att, 4 asist yaptı.

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