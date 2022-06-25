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Tekirdağ'da yaşandı! Su sanıp içti soluğu hastanede aldı

Tekirdağ'da yaşandı! Su sanıp içti soluğu hastanede aldı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde su sandığı dezenfektanı içen kişi hastanelik oldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, akşamüstü saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti.

İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti. Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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