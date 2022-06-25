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Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş transfer haberi: Fransa'nın devine önerildi

Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş transfer haberi: Fransa'nın devine önerildi

CSKA Moskova'da geçirdiği kiralık dönem sonrası bonservisinin bulunduğu Lille'den ayrılmaya hazırlanan millî oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Luis Campos & Christophe Galtier ikilisinin göreve geldiği PSG'ye önerildiği iddia edildi.

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CSKA ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'e dönen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Millî oyuncu için flaş PSG iddiası gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fransız gazeteci Ignazio Genuardi, PSG'de yeniden bir araya gelen Luis Campos & Christophe Galtier ikilisine sahada tamamlayıcı bir rol adına önerildi.

'Foot sur 7' de Galtier hamlesi sonrası Lille'den Renato Sanches'i kadrosuna katmak isteyen Campos'un Yusuf Yazıcı transferine de sıcak bakabileceğini belirtti.

Haberde, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e getiren Luis Campos'un profilini çok beğendiği ve tekrar denemeyi düşünebileceği aktarılırken Galtier'nin de tamamlayıcı bir rol ile Yusuf'u kullanabileceği iddia edildi.

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