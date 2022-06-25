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Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! AK Parti'den açıklama geldi

Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılacağını açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz’den oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi. Demiröz Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılacağını duyurdu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Türkiye’de il sayısının 100’e çıkarılacağını açıkladı. Vedat Demiröz, Ahlat'taki konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Türkiye’de il sayısının artırılacağını Ahlat’ın da bu illerden biri olacağını bildirdi.

İl sayısı 100 olacak
Demiröz burada yaptığı açıklamada müjde diyerek şunları söyledi:

"İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim"

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