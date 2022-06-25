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Suudi Arabistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Suudi Arabistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Prens Selman'ın ziyareti sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni döneme girilirken, Suudi Arabistan Türk mallarına uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

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Dış politikada yeni bir döneme giren Türkiye, bozulan ilişkilerini güçlendirmekte kararlı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından sıradaki ülke Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan ile de ilişkiler yeniden rayına oturtuldu.

Prens Selman ziyarette bulundu
Bu kapsamda; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Muhammed Bin Selman, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda oldukça istekliydi.

Önce seyahat yasağı kalktı
Selman isteğini ziyaret öncesi Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırarak başladı. Bu adımın ardından dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Türk ürünlerina uygulanan ambargo da son buldu
Son olarak Suudi Arabistan, 2018 yılından beri Türk ürünlerine uyguladığı gayri resmi ambargoyu kaldırdı.

Öte yandan iki ülkenin karşılıklı olarak devreye soktuğu yapıcı adımların meyvesini verdiği görülüyor.

Diplomatik kaynaklara göre bu adımların ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

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