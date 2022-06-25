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İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi

İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi

Bozulan ve yolda kalan otobüsler sebebiyle vatandaşları isyan ettiren İBB, bu kez Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi. Yapılan etkinlik sosyal medyada tepki topladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolda kalan ve geç gelen toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiriyor.

Haftanın neredeyse her günü bozulan toplu ulaşım araçları nedeniyle zor durumda kalan İstanbullular İBB'ye şikayet yağdırıyor.

Otobüsler boyandı
İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ederken, Yenikapı etkinlik alanından gelen görüntüler tepki çekti.

İBB Yenikapı etkinlik alanında İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi.

"Güzel anılar biriktirdik"
İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik." ifadeleriyle paylaştı.

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