BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  DÜNYA

Rus General Andrey Gurulyov: NATO'yla savaşta ilk Londra vurulacak

Rus General Andrey Gurulyov: NATO'yla savaşta ilk Londra vurulacak

Rus General Andrey Gurulyov Rusya’ya uygulanan ambargolar ve Kaliningrad krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Andrey Gurulyov, "NATO’yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak" dedi.

Abone ol

Litvanya’nın Rusya’nın Avrupa’daki tek toprağı olan Kaliningrad ile Rusya toprakları arasındaki demiryolu hattı üzerinden ürün sevkiyatını durdurmaya yönelik aldığı kararın etkileri sürüyor.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da tırmandıran karar sonrası Rus medyasına açıklama yapan Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov hedefine NATO’yu alarak, "Kaliningrad ablukasından dolayı muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklıyız." dedi.

"İlk harekatta uzaydaki uyduları yok edeceğiz"
Savaş sırasında Rus ordusunun kullanacağı yöntemlerden bahseden Gurulyov, "İlk hava harekatında düşmanın uzaydaki uydularını yok edeceğiz. ABD’li veya İngiliz olmalarının önemi yok. Biz hepsini NATO üyesi olarak görüyoruz.

"Batı'nın tüm kaynakları yok edilecek"
Kritik öneme sahip bölgelerin yok edilmesini içeren operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa’nın güç kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynakları yok edilecek. İkinci olarak (onların) tüm füze savunma sistemlerini yüzde 100 oranında zayıflatacağız. Ve üçüncü aşamada ise soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD’nin Batı Avrupa’ya ne diyeceğini göreceğim." ifadelerini kullandı.

"İlk vurulacak yer Londra olacak"
İHA'nın haberine göre, böyle bir savaş durumunda Rusya’nın ilk hedefi olacak olan Avrupa başkentinin Berlin veya Paris olmayacağının altını çizen Gurulyov, "Bu operasyonlar Varşova, Paris veya Berlin’den başlamayacak. Dünyaya yönelik tehdidin Angola - Saksonlardan geldiği açık. İlk vurulacak yer Londra olacak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya ve Ukrayna görüşmesine 'yapay zeka' girdi
Almanya ve Ukrayna görüşmesine 'yapay zeka' girdi
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda açık açık uyardı! İsveç Başbakanından açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda açık açık uyardı! İsveç Başbakanından açıklama!
Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da!
Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da!
Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! AK Parti'den açıklama geldi
Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor! AK Parti'den açıklama geldi
Sadık Çiftpınar imzayı attı, yeni takımı belli oldu
Sadık Çiftpınar imzayı attı, yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'dan Arda Güler açıklaması
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'dan Arda Güler açıklaması
ABD'de 30 yıl sonra bir ilk! Joe Biden silah kontrolü yasasını imzaladı
ABD'de 30 yıl sonra bir ilk! Joe Biden silah kontrolü yasasını imzaladı
Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı
Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı