Yüzünü maske ve bereyle gizleyip kızının eski sevgilisini öldürdü! Batuhan'ın katili bakın kimmiş

İSTANBUL Ümraniye'de işe giderken öldürülen Batuhan Kurt'un katilinin, eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu olduğu ortaya çıktı. Cinayet sırasında ve sonrasında yüzünü maske ve bereyle gizleyen Hasan Göksu'nun yaptığından tüm ailenin haberi olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'daki Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda çalışan Batuhan Kurt (21), 19 Mart sabahı işe gitmek için Ümraniye’deki evinden çıktı. Birkaç sokak ileride karşılaştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Batuhan’ın bıçaklanma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Fiziken daha iri olan katille hiçbir tartışması yok!

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Cinayet Büro Amirliği’ndeki polisler görüntüyü inceledi ancak Batuhan ile ondan fizikçe oldukça iri olan katili arasında hiçbir konuşma ya da tartışma olmamıştı. Batuhan’ın ailesi de kimseyle bir problemleri olmadığını söylemişti. Yüzünü maske ve bereyle gizleyen katilin Batuhan’ı bıçaklaması için herhangi bir neden yok gibiydi.

Batuhan'ın defalarca cevapsız arama yaptığı telefon!

İstanbul polisi, Batuhan’ın telefonunu da inceleme aldı. Batuhan bir numarayı defalarca aramış ancak aramaları cevapsız kalmıştı. Telefonu kullanan 20 yaşındaki Esmanur G.’ydi. Yapılan araştırmada ikilinin bir süre arkadaşlık yaptıkları tespit edildi. Polis bu kez de Esmanur G.’nin yakın çevresini soruşturmaya başladı.

Esmanur’un babasının vücut profili karşılaştırıldı!

Esmanur G.’nin babası oldukça iri yarı biriydi. Mobilya dekorasyon işi yapıyordu. Olay yeri ve taksideki görüntülerle Esmanur’un babasının vücut profili karşılaştırıldı. Sonuç olumluydu. Esmanur’un babası cinayetin işlendiği günlerde İstanbul’dan ayrılarak memleketleri Sinop’a gitmişti. Bu şüphe üzerine tüm ailenin telefonları teknik takibe alındı.

Anne, baba, ağabeyler ve akrabalardan 7 kişi...

Yapılan tespitlerde ailenin 7 üyesinin cinayetten bilgileri olabileceği değerlendirildi. İstanbul polisi 21 Haziran’da Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ile Sinop’un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde operasyon yaparak Esmanur ile babası, annesi, ağabeyleri ve akrabalarının da arasında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hasan Göksu tutuklandı, diğer aile üyeleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.