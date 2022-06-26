Fenerbahçe resmen duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından Ozan Tufan transferi için Hull City ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı için Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgilendiği ve anlaştığı konuşuluyordu.

Olaya son noktayı ise Fenerbahçe takımı koydu.

Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncu Ozan Tufan'ın Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.

"İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır"

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir."