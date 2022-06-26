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İstanbul'da faciadan dönüldü! Evini ilaçlattı 16 komşusu zehirlendi

İstanbul'da faciadan dönüldü! Evini ilaçlattı 16 komşusu zehirlendi

İSTANBUL Bağcılar’da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Bağcılar Yenigün Mahallesi 589. Sokak’taki 6 katlı binadaki bir dairede ilaçlama çalışması yapıldı. İlacın tüm binaya yayılmasının ardından binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaçtan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlaçtan etkilenen 16 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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