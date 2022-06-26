Cami hoparlörlerinden uyarı yapılıyor! 3 il için AFAD teyakkuza geçti tam 5 gün sürecek
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış ve sel baskını uyarısı. AFAD 3 ilde teyakkuz haline geçildiğini duyurdu. Cami hoparlörlerinden uyarılar yapılıyor. Bugün başlayacak sağanak yağış 5 gün sürecek.
Bugün için çifte uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 26 Haziran Pazar (bugün) günü başlayan sağanak yağmurların tam 5 gün süreceğini belirtti. AFAD 3 il için teyakkuza geçildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaşırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için teyakkuz durumuna geçildiğini duyurdu. AFAD, vatandaşların ani sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlarına, heyelana ve sel olasılığına karşı tedbirli olunmasını istedi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.
Bartın’da vatandaşlar sel riskine karşın belediye ve cami hoparlörlerinden tekrar edilen anonslarla uyarılıyor. Valilik tarafından yapılan uyarılarda pazar ve pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edilerek dere yataklarından uzak durulması istendi.