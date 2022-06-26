BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  GÜNCEL

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye temasları sonrası açıklama

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye temasları sonrası açıklama

Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun temasları sonrası açıklama geldi.

Abone ol

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Ukrayna krizinin görüşüldüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da NATO müttefiki ve ortağı Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi" ifadesi kullanıldı.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Tartışma kavgaya dönüştü kan aktı: 2 ölü
Tartışma kavgaya dönüştü kan aktı: 2 ölü
Ahmet Hakan Pınar Gültekin olayı isyanı: 'Yaktı ama bir sorun' yaklaşımı olur mu?
Ahmet Hakan Pınar Gültekin olayı isyanı: 'Yaktı ama bir sorun' yaklaşımı olur mu?
Vehbi Koç Vakfı'ndan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ödül "Sonbaharda bizi ne bekliyor? açıkladılar
Vehbi Koç Vakfı'ndan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ödül "Sonbaharda bizi ne bekliyor? açıkladılar
Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı
Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı
Balayı dönüşü korkunç son! Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştı 2 kişi ölü, 16 kişi yaralandı
Balayı dönüşü korkunç son! Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştı 2 kişi ölü, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da faciadan dönüldü! Evini ilaçlattı 16 komşusu zehirlendi
İstanbul'da faciadan dönüldü! Evini ilaçlattı 16 komşusu zehirlendi
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu
Ünlü oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Fenerbahçe resmen duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de
Fenerbahçe resmen duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahıl krizi için flaş görüşme
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahıl krizi için flaş görüşme