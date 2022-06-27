Aykut Erdoğdu Tuba Torun olayı nedir ses kayıtları patladı ne diyor?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu son günlerde çıkan ses kayıtları ile gündemde. Eski eşi çocuğunun annesi Özge Pomem ile olan ses kayıtlarında şimdiki eşi avukat Tuba Torun hakkında skandal cümleler kuran Aykut Erdoğdu merak konusu oldu. Peki kimdir Aykut Erdoğdu, aslen nereli, kaç yaşında ikinci eşi Tuba Torun ve ilk eşi Özge Pomen kimdir?

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşi ile konuşmalarını içeren ilk kaydın cumartesi gece yarısı Twitter’da paylaşılmasının ardından ikinci ses kaydı da sosyal medyada paylaşıldı. İkinci ses kaydı, Erdoğdu’nun 25 Nisan’da ayrıldığı eşi Özge Pomen ile 11 Haziran’da evlendiği eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun arasındaki telefon konuşmasını içeriyor. Sosyal medyada da gündem olan bu konuşmalardan sonra Aykut Erdoğdu merak konusu oldu. Peki kimdir Aykut Erdoğdu, aslen nereli, kaç yaşında ikinci eşi Tuba Torun ve ilk eşi Özge Pomen kimdir?

CHP’li Erdoğdu’nun ayrıldığı eşinin adını taşıyan Twitter’daki ‘Özge’ adlı hesaptan cumartesi gecesi 23.53’te paylaşılan ses ve video kaydı siyaset gündemine oturdu. Söz konusu kayıtta Aykut Erdoğdu ile ayrıldığı eşinin arasındaki konuşmayı içeren kayıtta üçüncü bir kişi tarafından çekildiği anlaşılan Özge Pomen’in diyalog esnasındaki görüntüleri de yer aldı.

Tartışmalara neden olan kayıtta Aykut Erdoğdu, ayrıldığı eşi Özge Pomen’e Tuba Torun ile bir ilişkisi olmadığını ikna etmeye çalışıyor Aykut Erdoğdu Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi listesine alınması için, “gerekirse kendi adının çıkarılması” önerisi ile beş kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını söylüyor.

Söz konusu kaydın açıklanmasından 3,5 saat sonra Twitter’da açıklama yapan Aykut Erdoğdu, “hastaneye kaldırıldığını” duyurduğu eşi Tuba Torun’dan “kendisine yaşattıkları nedeniyle” özür diledi.

Aykut Erdoğdu daha sonra İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlarken “ne yapacağını bilmediğini, Genel Başkan ve parti yönetiminin partiye zarar verdiğini düşünmesi halinde istifa edebileceğini, ancak şu anda sağlıklı bir karar verecek durumda olmadığını” açıkladı.

İkinci ses kaydı

Twitter’daki Özge isimli aynı hesaptan bugün (26 Haziran Pazar) saat 17.32’de yapılan ikinci ses kaydı paylaşımında Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Pomen ile yeni eşi CHP Yüksek Kurul üyesi Tuba Torun arasında yapılan konuşma yer alıyor.

Söz konusu kayıt, Özge adlı hesaptan “Dolarla vekil oluyorlar, ben ‘kadın hakları’ diye g*mü yırtıyorum, olamıyorum’ demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu’yu aldın sırada vekillik var” ifadesi eşliğinde paylaşıldı.

Torun, ağlayarak yaptığı anlaşılan konuşma sırasında “istifa etmekten” söz ediyor. Söz konusu konuşmanın son gelişmelerden birkaç ay önce yapıldığı anlaşılıyor.

Tuba Torun kimdir:

Tuba Torun, 1987'de Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Torun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kurumsal ve uluslararası hukuk gibi çeşitli alanlar olmak üzere Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin de avukatlığını yapan Torun, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapıyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan Tuba Torun, 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Aykut Erdoğdu kimdir:

Türk maliyeci, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972'de Sarıkamış, Kars'ta dünyaya geldi.

Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak ilk defa 2011 senesinde meclise girmiştir.

Aykut Erdoğdu, 1993 senesinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans derecesini tamamladı. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde 'Kamu Politikaları ve Yönetimi' alanında yüksek lisans yaptı. Hazine Müsteşarlığı'nda 1995'de stajyer olarak görev yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmasının ardından ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak göreve başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğüne de bu dönemde devam ettirdi. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası oluşturulan CHP Kriz Masası’nın Başkanlığı’nda görevlendirildi.