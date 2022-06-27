Ayasofya'da yeni skandal! Caminin zemin mermerlerini ağır tonajlı temizlik araçları parçaladı

AYASOFYA Camisi'yle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Ayasofya'nın mermerlerinin temizlik için içeri sokulan ağır tonajlı platform nedeniyle birçok yerinden kırıldığı iddia edildi. Ayasofya'ya akıl almaz tahribatlar silsilesi devam ediyor...

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Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı'ndan parçalar koparılması skandalını, tarihi su haznesinin ayakkabılığa çevrilmesi görüntüleri ve duvarlarının kazınıp bir torbaya doldurularak götürülmesi skandalları izlemişti. Şimdi de Ayasofya'nın mermerlerinin, temizlik için içeri sokulan ağır tonajlı platform nedeniyle birçok yerinden kırıldığı iddiası ve fotoğrafları gündeme geldi.

Tur Rehberi Özlem Kabasakal, Ayasofya'daki tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırıldığını öne sürerek “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor” dedi. Kabasakal’ın iddiasına göre, içeriye temizlik yapmak için makaslı platform sokuldu. Bunun sonucunda da tarihi mermerler birçok yerinden kırıldı. Kabasakal, “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor. Ayasofya müzeyken büyük bir saygı içerisinde ziyaret ediliyordu. İçerisi şu an panayır yeri gibi” dedi.

Cumhuriyet'e görevlilerin aktardığı bilgilere dayandırılan habere göre, içeride kalabalığı kontrol edebilmek için giriş kapısı zaman zaman kapatılıyor. Ayasofya’daki İmparatorluk Yolu’nda bulunan ve şu anda caminin çıkış kapısı üzerinde bulunan, bir kısmı önceden kırık olan mermerlerin ise başka kısımlarının da kırıldığı görülüyor.

İmparatorluk Kapısı'nın ahşaplarını kırdılar!

19 Nisan tarihinde de Ayasofya Camisi’nin tarihi “İmparatorluk Kapısı” tahrip edilmişti. Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte kapıyı tahrip edenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştı. İmparatorluk kapısı daha sonra restore edilmek zorunda kalmıştı.

Tarihi su haznesini ayakkabı saklama kabı yaptılar

Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.

Ayasofya'nın duvarlarını kazıyıp o tozla büyü yaptırıyorlar

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta ellerinde poşet olan kadınlar Ayasofya duvarına dokunarak duvardan parçalar koparıyor. Kadınların bu parçaları büyücüye götürerek büyü yaptırdıkları belirlendi.