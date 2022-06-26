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Osmaniye'de 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu.

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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Anıl Deprem (16), arkadaşlarıyla birlikte Karasu Şelalesi'ne yüzmeye gitti. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Deprem, bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun içerisinden çıkarılan Anıl Deprem'e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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