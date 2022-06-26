6'lı masanın adayı belli oluyor! Konuşulacak ama açıklanmayacak

12 Şubat'tan beri toplantılar yapan 6'lı masada sıra cumhurbaşkanı adayını konuşmaya geldi. İYİ Parti ev sahipliğinde 5'inci toplantı 3 Temmuz'da yapılacak. Masadaki partilerin tabanlarından, "Adayı açıklayın" baskıları geldiği, bu nedenle bu toplantıda adayın konuşulacağı ancak kamuoyuna bir isim açıklanmayacağı ifade ediliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) öncülüğünde toplanan 6'lı masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 5'inci toplantısını 3 Temmuz'da yapacak. Akşener, görüşme öncesi yaptığı liderler turunun ardından masanın gündemini oluşturdu. Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair soruları geçiştiren muhalefette gündem sonunda adaya geldi.

Yine açıklama yok

Masadaki 6 partinin tabanından, "Adayı açıklayın" baskıları geldiği, bu nedenle bu toplantıda artık adayın konuşulacağı belirtiliyor. Aday ismi toplantıda konuşulsa da isminin şu an kamuoyu ile paylaşılmayacağı ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu ortakları bir şey demeden kesin bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 'adaylığının Akşener tarafından onaylanması gerektiğini' bekliyor. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'seçilebilme' şartını her fırsatta dile getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in vize vermesi halinde adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

Küçük partiler ele alınacak

Masanın ikinci gündemi de küçük ortakların seçime nasıl gireceği olacak. Anketlerde oy oranları düşük çıkan Saadet, Demokrat, Gelecek ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) partilerinin ortak bir liste ile seçime girmesi ya da CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi üzerinde duruluyordu. Yapılacak 5'inci görüşmede küçük partilerin durumu da ele alınacak. Partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak komisyonların çalışmaları da masada ele alınacak. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonunun raporu da liderlerin gündeminde.

(YENİ ŞAFAK)