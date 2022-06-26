Asgari ücrette ikinci zamda Ak Parti'den açıklama

Asgari ücrete ikinci zam tartışmasında oranlar konuşulurken AK Partili Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama geldi: Hükümetimizin her türlü alternatifi değerlendirdiğine inanıyorum. Diğer kesimleri enflasyona ezdirmediğimiz gibi asgari ücretliyi de kesinlikle ezdirmeyiz.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in soruları yanıtladı. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

90'lı yıllarda çok sayıda yapılmış ek bütçe. 18 yıldır yapmamışız gerçekten. Son 18 yılda bir ihtiyaç olmamış. Son yaşadığımız süreçlerdeki gelişmelerde çok önemli değişiklikler oldu. Dolayısıyla ek bütçe yapma ihtiyacı oldu. Yeni sistemin de ilk ek bütçesi olmuş oldu. Ama dediğim gibi bu yeni bir şey değil. Tarihimizde onlarca defa yapılmış.

(Hazine'de para bittiği için mi yapıldı?) Yok. Harcama ihtiyacı veya başka sebeplerden ilave ödeme ihtiyacı olduğunda harcama karşılığında gelir göstererek yapabiliyorsunuz.

(Ekonominin negatif bir seyir içinde olduğuna işaret eden bir adım mı?) Hayır, öyle değil. Ekonomide çeşitli göstergelerde ilk yapılan tahminin ötesindeki gelişmelerde ek bütçe yapma ihtiyacı var. Gelir ve giderlerde öngörülemeyen artışlar var. Yaptığımız bir borçlanma değil kesinlikle. Artan gelirlerimizi ödenekleştiriyoruz. Bu durumda pozitif durumu ağır basıyor.

Enflasyon var, tarım-sosyal destekleri artırın diyorlar, maaşları artırın diyorlar. Bunları ek bütçeyle yapacaksınız. Ama ek bütçeyi de borçlanarak değil sağlıklı gelirlerle yapacağız.

(Vatandaştan daha fazla mı vergi alınacak?) Öyle bir eleştiri geldi. Yeni bir vergi kesinlikle söz konusu değil. Tam aksine, bu yıl bazı vergilerden vazgeçtik. KDV'lerde ciddi indirimler yaptık. Asgari ücrete kadar bütün gelirleri vergi dışı bıraktık. Gıdada, enerjide sübvansiyonlar yapıyoruz.

(CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "330 milyar lira vergiyi faiz lobisinin cebine koyacaklar" açıklaması.) Kesinlikle söz konusu değil. 1 trilyon 81 milyar liralık ek gelir bekliyoruz. Yılbaşında öngörülmeyen ilave gelir bu. En yüksek artış kurumlar vergisinde. Vergileri sadece finans sisteminde artırdık. Çok yüksek karlar elde eden bankaya dönük bu vergi. 315 milyar lirası kurumlar vergisinden geliyor. KDV'de sadece 13 milyar liralık artış var. İthalde alınan vergilerde artış var. 284 milyar ek gelir geliyor buraya. Emtia fiyatlarıyla alakalı. Vatandaşa dönük hiçbir verginin artırılması söz konusu değil.

(Döviz varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayan şirketleri kredi kullanmaları halinde dövizin 15 TL'nin üzerine çıkmama şartı kararı) BDDK şunu diyor: Sen bankacılık şirketinden kredi alıp amacına uygun kullanmak durumundasın. 15 milyon TL'ye kadar bakmayacağım, üstüne bakacağım diyor. İşin özü şu: Benim sana verdiğim krediyi finansal istikrarsızlığa katkıda bulunacak şekilde kullanma diyor. Benim anladığım bu. Bu da istikrara katkıda bulunan ve kredilerin amacına uygun kullanımını gözeten bir tedbir.