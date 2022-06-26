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Vatandaşlar duygulandı! Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yanmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vatandaşlar duygulandı! Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yanmadı

BALIKESİR’de şehit babasının evinde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, aile için yeni bir ev yapacaklarını açıkladı. Meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Balıkesir’de şehit babasının evinde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı. Cuma günü akşam saatlerinde Balya’nın Orhanlar Mahallesi’nde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni araştırılan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesi ile çevre evlere sıçramadan söndürüldü. 1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’in evinde çıkan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen evde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması vatandaşları duygulandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı Orhanlar kırsal mahallesine giderek ev sahibi Esat Özdemir ile görüştü. Yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, evin yıkılarak sil baştan yapılması talimatını verdi. Başkan Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yangın sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.

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