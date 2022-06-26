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Bakan Süleyman Soylu'nun avukatı duyurdu: CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Bakan Süleyman Soylu'nun avukatı duyurdu: CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

1 milyon liralık tazminat davası

Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

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