Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini böyle duyurdu:
"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."