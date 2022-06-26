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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini böyle duyurdu:

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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