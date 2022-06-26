TFF Süper Lig'e sosyal medya hesabı açıyor yorumlar da açılacak

TFF'de Büyükekşi ve yönetim kurulu, Avrupa'nın majör liglerinde yer alan modele göre, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sosyal medya alanında hamle geldi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi.Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

Ajansspor’un haberine göre İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alacak.

Yorumlar açılacak

Öte yandan TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.