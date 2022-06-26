BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  SPOR

TFF Süper Lig'e sosyal medya hesabı açıyor yorumlar da açılacak

TFF Süper Lig'e sosyal medya hesabı açıyor yorumlar da açılacak

TFF'de Büyükekşi ve yönetim kurulu, Avrupa'nın majör liglerinde yer alan modele göre, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sosyal medya alanında hamle geldi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi.Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

Ajansspor’un haberine göre İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alacak.

Yorumlar açılacak
Öte yandan TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı öncesi hayati uyarı! Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliriz
Kurban Bayramı öncesi hayati uyarı! Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliriz
Ev sahiplerinin '6 aylık kiranı vereyim evi boşalt...' tuzağına sakın düşmeyin
Ev sahiplerinin '6 aylık kiranı vereyim evi boşalt...' tuzağına sakın düşmeyin
Bomba kulis! Kabine değişecek, 'siyasi kökenli' bakanlar gelecek! AK Parti yönetimi de değişiyor
Bomba kulis! Kabine değişecek, 'siyasi kökenli' bakanlar gelecek! AK Parti yönetimi de değişiyor
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye temasları sonrası açıklama
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye temasları sonrası açıklama
Ahmet Hakan Pınar Gültekin olayı isyanı: 'Yaktı ama bir sorun' yaklaşımı olur mu?
Ahmet Hakan Pınar Gültekin olayı isyanı: 'Yaktı ama bir sorun' yaklaşımı olur mu?
WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaşan İfşacı psikolog için hesap vakti
WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaşan İfşacı psikolog için hesap vakti
Vehbi Koç Vakfı'ndan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ödül "Sonbaharda bizi ne bekliyor? açıkladılar
Vehbi Koç Vakfı'ndan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ödül "Sonbaharda bizi ne bekliyor? açıkladılar
Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı
Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı
Yüzünü maske ve bereyle gizleyip kızının eski sevgilisini öldürdü! Batuhan'ın katili bakın kimmiş
Yüzünü maske ve bereyle gizleyip kızının eski sevgilisini öldürdü! Batuhan'ın katili bakın kimmiş
Balayı dönüşü korkunç son! Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştı 2 kişi ölü, 16 kişi yaralandı
Balayı dönüşü korkunç son! Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştı 2 kişi ölü, 16 kişi yaralandı