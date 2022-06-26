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Kurban Bayramı öncesi hayati uyarı! Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliriz

Kurban Bayramı öncesi hayati uyarı! Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliriz

Havaların ısınmasıyla birlikte geri dönen ve son günlerde kabusa dönüşen kene ölümleriyle ilgili Doç Dr. Ömer Salt, kenelerin nasıl yayıldığını ve Kurban Bayramıyla birlikte yaklaşan büyük riski anlatıp “Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

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Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan kene ısırmaları sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Ardı ardına gelen keneden ölüm haberleri, dikkat edilmesi gereken tedbirleri bir kez daha gündeme getirdi.

“Kurbanlık mutlaka taranmalı”
Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Ömer Salt, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanın kesilmeden önce mutlaka taranması gerektiğini söyledi. Hayvanda kene varsa kenenin mutlak suretle eldivenle alınması gerektiğini vurgulayan Salt, hayvanın vücut sıvılarına temas etmeksizin kesim işlemenin gerçekleştirilmesi gerektiğini anlattı.

“Keneyi çıkartmak için sakın bunları yapmayın”
Kenenin en çok tutunma yoluyla bulaştığını ve yanlış çıkartılma yöntemleri nedeniyle virüsün daha çok bulaştığını söyleyen Doç Dr. Ömer Salt, kenenin üzerine sigara basılmaması, alkol dökülmemesi ve diş macunu sürülmemesi gerektiğini belirtti. Yanlış uygulamaların kenenin virüsü daha fazla boşaltmasına neden olduğunun altını çizen Salt, ardından virüsün vücutta dolaşıma geçerek çoğalmaya başladığını anlattı.

“Ölümcül sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz, kanamalar ortaya çıkıyor”
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünde ölümcül sonuçlarla karşılaşıldığını anlatan Doç Dr. Ömer Salt, “Virüs ilk aşamayı geçip ilerlemeye devam ediyorsa hastaların çoğunda mide, bağırsak, burun, diş eti kanamaları ortaya çıkıyor. Şiddetli olanlarda tüm boşluklardan kanamalar ortaya çıkıyor. Bu geri dönülmez safhaya gidişin bir göstergesi” açıklamasında bulundu.

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