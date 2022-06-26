Dünya İspanya'daki mülteci katliamını konuşuyor! Tüyler ürperten görüntüler

İSPANYA'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinde mülteci katliamı yaşandı. Melilla'ya Fas sınırından geçmeye çalışan göçmenlere İspanya polisi kurşun yağdırdı. 37 mülteci hayatını kaybetti. Başbakan Sanchez'in mültecileri katleden polislere teşekkür etmesi infiale neden oldu.

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Kuzey Afrika'da bulunan özerk il statüsündeki İspanya toprağı Melilla, insanlık suçuna tanıklık etti.

Fas ile 20 kilometrelik sınırı olan Melilla'ya geçerek İspanya'dan sığınma talep etmek isteyen binlerce mülteci, akın akın sınıra gitti.

Faciaya yol açan mülteci akınının ardından Fas ve İspanya polisi birleşerek 2 binden fazla göçmene rastgele ateş açtı.

37'den fazla göçmen katledildi

Polislerin açtığı ateşte 37'den fazla mülteci hayatını kaybettiği belirlenirken, yüzlerce mülteci de ciddi şekilde yaralandı.

Ateş açıp üst üste attılar

Bölgeden gelen görüntülerde göçmenlerin sınır hattındaki polisler tarafından silahla yaralanmış bir şekilde üst üste yığıldığı görüldü.

Polis şiddeti sürüyor

Bir grup göçmen sınırı geçmeyi başarırken, çok sayıda kişi sınırdaki polis tarafından şiddet görmeye devam ediyor.

Başbakan polislere teşekkür etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenleri için İspanyol polisine teşekkür etmesi infiale neden oldu.