İstanbul'da valilik kararıyla bu metro istasyonları bugün kapalı

İstanbul Valiliği kararı ile 11.00'den itibaren Şişhane, Taksim metro istasyonları ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak. LGBT üyelerinin yürüyüşüne izin verilmemiştiAbone ol
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı alınan karar nedeniyle, 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla bazı metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından yasaklanmıştı.