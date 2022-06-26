Ümit Özdağ'dan kadın gazeteciye şok soru! Tecavüze uğramaktan korkmak ister misin?

İNGİLTERE'nin saygın gazetelerinden The Times, Ümit Özdağ'ı manşetlerine taşıdı. Gazete, Özdağ ve Zafer Partisi'ni İngiltere'deki sağcı Ukip'e benzeterek analiz yayınladı. Gazetenin Türkiye muhabiri Louise Callaghan’a konuşan Özdağ, kadın gazeteciye "Memleketinde gece geç saatte evine dönerken endişeli olmak ve acaba tecavüze uğrar mıyım diye düşünmek ister misin?" sorusunu surdu.

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Son dönemde mülteci karşıtı açıklamaları ve eylemleriyle dikkat çeken Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, İngilizlerin çok okunan gazetelerinden Sunday Times’a konuştu. Gazetenin Türkiye muhabiri Louise Callaghan’a konuşan Özdağ’ın röportajı ile ilgili gazete, “Türkiye’nin Ukip’i, ekonomik krizi kullanarak mültecilere nefreti kamçıladı” başlığını kullandı.



Ekonomik kriz için mültecileri suçluyor...

Gazete, “Türkiye’de yeni bir siyasi parti, ekonomik kriz için mültecileri suçlarken Suriyeli ve Afganlar korku içinde yaşıyor. Yıllar boyunca Ümit Özdağ Türkiye siyasetindeki bir demagogdu, Türk insanının saflığına odaklanan bir milliyetçiydi. Şimdi Türkiye ekonomisi krizin içindeyken ve kamunun milyonlarca mülteciye karşı bakışı değişirken, yeni bir mesajla destek topluyor: Her birini geldikleri yerlere geri gönderin. Her birini” yorumuna yer verdi.

Yaşanan ekonomik krizin de en önemli sebeplerinden birisi

The Times, “Özdağ ve ufak ama yükselişe geçen Zafer Partisi büyük bir etki yaratmaya başladı ve daha büyük partileri de yabancı karşıtı sosyal medya kampanyalarına çekmeye başladı. Bu kampanyalarda Türklerin yaşadıkları zorluklara yumuşak hedef gösterdi” ifadesini kullandı. İstanbul’da gazeteye konuşan Özdağ, “Türkiye’de çok sorun var ve mülteci krizi en büyük problem. Bu sadece ulusal güvenlik sorunu değil, şu an yaşanan ekonomik krizin de en önemli sebeplerinden birisi” dedi. Gazete, üniversitede ders veren Özdağ’ın İngilizcesinin iyi olduğuna da dikkat çekti.

Ümit Özdağ bir trol ordusunu yönetmediğini söyledi

Makalede Özdağ’ın sosyal medyadaki etkisinin de giderek arttığı belirtildi. Makalede, “Her ne kadar partisi geçen yıl kurulmuş olsa ve sadece anketlerde yüzde 1.5 oy alsa da Özdağ’ın etkisi artıyor. Sosyal medya platformları düzenli olarak paylaşım rekoru kırıyor, Bloomberg’in analizine göre Erdoğan’ın paylaşımlarındaki beğeni sayılarını geride bırakıyor. Özdağ, bir troll ordusu yönetmediğini söyledi” denildi.

'Tecavüze uğramaktan korkmak ister misin' diye sordu

Özdağ’ın popülist sağcı duruşunun Avrupa genelinde de yayıldığına dikkat çekilirken Özdağ gazeteciye, “Akşam sokakta yürürken tacize uğramak ister misin? Memleketinde gece geç saatte evine dönerken endişeli olmak ve acaba tecavüze uğrar mıyım diye düşünmek ister misin” diye sordu. Özdağ’ın röportaj boyunca bazı iddialarda bulunduğu ve bu iddiaların ise istihbarat kaynakları olduğunu dile getirdi.