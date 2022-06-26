Kabine yarın toplanıyor gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kurban Bayramı için 9 gün beklentisi

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da gündemde. Kurban Bayramı'nın denk geldiği 9-12 Temmuz arasında resmi tatil olmasının yanı sıra 15 Temmuz'un da cuma gününe gelmesiyle turizmciler bu tatillerin birleşerek 9 güne çıkarılmasını bekliyordu.

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Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 temmuza denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.

Ekonomideki adımlar ve etkileri

Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.

Etkin mücadele ve bölgedeki tedbirler

Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.

Kabine toplantısı kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında açıklanacak.

Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Haziran ayının son kabine toplantısı olacak