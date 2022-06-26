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Marmaris orman yangınında son durum iç acıtan kareler drone ile çekildi

Anadolu Ajansı
Marmaris orman yangınında son durum iç acıtan kareler drone ile çekildi

MARMARİS ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülere, yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanda büyük bir tahribat yaşandığı yansıdı.

Marmaris orman yangınında son durum iç acıtan kareler drone ile çekildi

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Marmaris orman yangınında son durum iç acıtan kareler drone ile çekildi

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

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Marmaris orman yangınında son durum iç acıtan kareler drone ile çekildi

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

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Marmaris orman yangınında son durum iç acıtan kareler drone ile çekildi

Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

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