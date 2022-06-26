İYİ Parti kendi derdine düştü! Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti daha az milletvekili çıkaracak

İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı aday gösterilmesiyle ilgili kaygı giderek büyüyor. CHP'li Barış Yarkadaş, "İYİ Parti'nin en üst düzey isimlerinden aldım" dediği bilgiyi paylaştı: "Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı bizim İzmir'de 5 milletvekili çıkarmamızı engelledi. Kılıçdaroğlu aday olursa yine aynısı olur..."

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tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci Latif Şimşek, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara değinen Yarkadaş "İYİ Partili en üst düzeyden aldığım bir bilgi" diyerek kritik açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu sabah 'aday' olarak kalkıyor, gece da olarak yatıyor!

Yarkadaş "Kemal bey cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Deyim yerindeyse sabah kalktığında cumhurbaşkanı adayı olarak kalkıyor, gece uyuduğunda cumhurbaşkanı adayı olarak uyuyor. Bütün çalışmalarını da buna göre kilitlemiş. İlk kez tv100 ekranlarında da açıkladım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kampanyasıyla ilgili ilk toplantı 15 gün önce yapıldı." dedi.

İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu le ilgili kaygıları var

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti'den kulis bilgilerini aktaran Yarkadaş "Tabi burada İYİ Parti ne düşünüyor? Kilit parti İYİ Parti haline geldi. İYİ Parti'de en üst düzeyde şöyle bir düşünce var; Kemal beyin adaylığı konusunda tercihin Kemal beyde olduğu, en doğal hakkı oldunu söylüyorlar. Fakat şöyle bir kaygıları var kendileri açısından." ifadelerini kullandı.

"En üst düzeyden aldığım bir bilgi"

Sözlerini sürdüren Yarkadaş "2018 yılında Muharrem İnce, CHP'nin cumburbaşkanı adayı olarak çıktı. CHP kimliğiyle. İzmir'de ortadaki seçmen, yani AK Parti, Erdoğan ve MHP karşıtı seçmen İYİ Parti'ye oy verebilecekken Muharrem İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu için ona oy verdi. Doğal olarak gitti CHP'ye de oy bastı. Bu da bizim İzmir'de 5 milletvekili çıkarmamızı engelledi. Böyle bir kaygı taşıyorlar. Bu birebir benim en üst düzeyden aldığım bir bilgi. O yüzden Kemal beyin adaylığına bu kaygıdan dolayı çok fazla sıcak değiller." diye konuştu.