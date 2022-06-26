Hak İş'ten asgari ücret çıkışı: Enflasyon üzerinde artış istiyoruz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz." dedi.

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Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu, Kartal'daki bir otelde yapıldı.

Genel kurulda konuşan Arslan, sendika olarak İstanbul'daki gündem maddelerinden birinin, ilçe belediyelerinde toplu iş sözleşme müzakereleri, diğerinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde hem Boğaziçi hem İSTAÇ dahil olmak üzere yetki mücadelesinin sonuçlandırılması olduğunu söyledi.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanıyken ayrım yapmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki toplu sözleşmenin aynısını İETT çalışanlarına da uyguladığını aktararak, "Ancak bugünkü idare maalesef belediyenin şirketlerine farklı uygulamalar yapıyor. Hatta İSPARK'ta, Büyükşehir Meclisi zam teklifini reddetti diye avans uygulamasını durdurmuşlar. Orada da çaba sarf edildi, geçen meclisten geçti." diye konuştu.

Asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini dile getiren Arslan, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenleme önerisini yaptı.

Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor."