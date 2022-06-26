Prens Selman ve Kazımi, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerini ele aldı

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkesini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ikili ilişkileri görüştüğü aktarıldı.

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Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Prens Bin Selman, Kazımi'yi Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak alanlardaki iş birliği konularının ele alındığı aktarılan haberde, bölgesel istikrar ve güvene katkı sunacak meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanı Prens Abdullah bin Bender, Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi, Genel İstihbarat Başkanı Korgeneral Halid el-Hamidan, Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdülaziz eş-Şemeri'nin yanı sıra Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Macid Ali Hüseyin ve diğer bazı yetkililer görüşmede hazır bulundu.

Irak medyası, Başbakan Mustafa Kazımi'nin Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamladıktan sonra İran'a geçeceğini duyurmuştu.

Bağdat, Nisan 2021'den beri İran ile Suudi Arabistanlı yetkililerin doğrudan görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.