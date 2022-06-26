BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  DÜNYA

Prens Selman ve Kazımi, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerini ele aldı

Prens Selman ve Kazımi, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerini ele aldı

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkesini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ikili ilişkileri görüştüğü aktarıldı.

Abone ol

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Prens Bin Selman, Kazımi'yi Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak alanlardaki iş birliği konularının ele alındığı aktarılan haberde, bölgesel istikrar ve güvene katkı sunacak meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanı Prens Abdullah bin Bender, Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi, Genel İstihbarat Başkanı Korgeneral Halid el-Hamidan, Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdülaziz eş-Şemeri'nin yanı sıra Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Macid Ali Hüseyin ve diğer bazı yetkililer görüşmede hazır bulundu.

Irak medyası, Başbakan Mustafa Kazımi'nin Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamladıktan sonra İran'a geçeceğini duyurmuştu.

Bağdat, Nisan 2021'den beri İran ile Suudi Arabistanlı yetkililerin doğrudan görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşlar duygulandı! Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yanmadı
Vatandaşlar duygulandı! Şehidin evinde çıkan yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yanmadı
Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı
Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı
Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Vidal için cazip teklif
Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Vidal için cazip teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki 6 başlık Kritik zirvesiye bu dosyalarla gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki 6 başlık Kritik zirvesiye bu dosyalarla gidiyor
Almanya Başbakanı Scholz ve ABD Başkanı Biden G7 öncesi görüştü
Almanya Başbakanı Scholz ve ABD Başkanı Biden G7 öncesi görüştü
Metin Külünk, LGBT tepkisi: Eşcinselliği ve cinsiyetsizliği tercih etmek bir insan hakkı değildir
Metin Külünk, LGBT tepkisi: Eşcinselliği ve cinsiyetsizliği tercih etmek bir insan hakkı değildir
Bakan Süleyman Soylu'nun avukatı duyurdu: CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Bakan Süleyman Soylu'nun avukatı duyurdu: CHP'li Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Togg bir sürpriz daha açıklayacak! İpucu verdi
Togg bir sürpriz daha açıklayacak! İpucu verdi
Almanya Türkiye'den 2 bin işçi alacak havalimanları zorda
Almanya Türkiye'den 2 bin işçi alacak havalimanları zorda
Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar ev alıyor İşte ev alan yabancılar
Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar ev alıyor İşte ev alan yabancılar