96. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at katıldı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği 'Secret Power' isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.

Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu 'Mucize Kız' adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği 'Sigoş' adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in 'Neriman' isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, 'Türk at yarışçılığının derbisi' olarak tanımlanıyor.

Ahmet Çelik'in kazanma serisi sona erdi

Gazi Koşusu'nu bundan önceki 7 yıl kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik'in serisi sona erdi. Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu Renk, 90. Gazi Koşusu'nu Graystorm, 91. Gazi Koşusu'nu Piano Sonata, 92. Gazi Koşusu'nu Hep Beraber, 93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance, 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory ve 95. Gazi Koşusu'nu Burgas isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, 'Zala Bey' isimli safkanla yarıştığı 96. Gazi Koşusu'nu 13. sırada tamamladı.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Koşuyu kazanan 'Secret Power' adlı safkanın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etti.

İki yıl aradan sonra seyircili gerçekleştirildi

Gazi Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra yarışseverler önünde koşuldu. Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen derbi, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti. Yarışseverler 96. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi gösterdi.