Kaset skandalı! Aykut Erdoğdu istifa mı ediyor? Eski eşi neyle tehdit etti? Tuba Torun ne dedi?

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu, aralarında geçen bir konuşmanın ses kaydını görüntülü olarak yayınladı. Erdoğdu, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun’la ilgili "50 adamla birlikte oldu" gibi ifadeler kullanıyordu. İstifa edeceği iddia edilen Aykut Erdoğdu, İsmail Saymaz'a konuştu. İstifa edecek mi? Eski eşi ne diye tehdit ettikten sonra o ses kaydını yayınladı? Hastanelik olan Tuba Torun'un sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

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Siyaset dünyası dün gece sosyal medyaya düşen bir konuşma kaydı ile çalkalanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 3.5 ay önce ayrıldığı eski eşi Özge Erdoğdu arasında boşanmadan önce geçen bir konuşma, gece Twitter’da yayınlandı. Bu kayıtta Erdoğdu, o tarihte sevgili oldukları anlaşılan yeni eşi Tuba Torun hakkında konuşuyordu. Erdoğdu şimdiki eşi Torun için "50 adamla yatmış" diyordu. Skandalın patlamasının ardından milletvekilliğinden istifa edeceği konuşulan Aykut Erdoğdu, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. İşte Saymaz'ın köşesinden o açıklamalar...

- Dün eski eşiniz aranızdaki konuşma kaydını yayınladı. Ne düşünüyorsunuz?

Ne yapacağım bilmiyorum. Öbürü de çocuğumun annesi. Ama bütün her şeyimizi, yurtdışında biriktirdiğim her şeyi (boşanırken) bıraktım. Bir ceketimle çıktım, biliyor musunuz? Sonuçta mutlu olmaya çalıştım. Bir de herkes şey diyor, ‘Yok işte CHP listelerinde torpil!’

- Konuşmadan o sonuca varılıyor.

Üzüldüğüm husus şu, bu kız ne yapmışsa emeğiyle yapmış. Ben de öyle. Yani evlilikler biter. Emin olun, o kadar çok uğraştım ki, (eski eşimle) bir yıl birbirimizi görmedik. Oğlum E. üniversiteyi kazansın diye. Sonuçta bu ülkede bir şeyler yapabilirdim, şimdi geldiğim hale bakıyorum.

Aşırı tahrik edildiğim bir konuşmada...

(...) Birincisi, bu çok büyük bir haksızlık. İkincisi, aşırı tahrik edildiğim bir konuşmada hani insan kavga ederken bir şeyler söyler... Ya ben bu kızla evlendim. Bunun böyle kamuoyuna düşmesi çok kötü oldu. Bu da çok zor okumuş bir insan. Diyorum ki devlette yetiştim şimdiye kadar hep çok dikkat ettim. Bir evim, bir arabam var, bir sürü borcum var. Ceketimle çıkmış gelmişim, bütün yurtdışı görevlerim, Hazine’de çalıştıklarım, milletvekilliğim, her şeyi eski eşime bıraktım geldim. Yani çocuğumun annesi, gıkımı çıkaramıyorum.

- Tuba Torun’un sağlık durumu nasıl?

Kötü yani. Sakinleştirici veriyoruz. ‘Ben insan içine nasıl çıkacağım’ diyor, ‘Bugüne kadar hep tek başıma kaldım, nasıl çıkacağım nasıl bakacağım insanların yüzüne’ diyor.

- Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar aldınız mı?

Yok bir karar almadım. Şöyle, bir kriz ortamında, herkesin moralinin çok bozuk olduğu bir ortamda beklenmedik bir şey çıktı ortaya. Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat ediyorsanız, çok uzun zamandır konuşmuyorum, sürekli çalışıyorum, bu krizden nasıl çıkılır diye ve şimdi tüm çalışmaların heba olmasını istemem. Bir kariyer beklentim yok, bir şeye aday değilim, bilmem ne değilim. Ama bu insanlar beni severdi, konuştuğumu dinlerdi.

Şimdi AKP’nin hesaplarından çok ağır saldırılar var. Bizimkiler konuşmayı yanlış anladığı için Tuba’yı torpille bir yere sokmuşuz gibi... O dönem CHP’nin yaptığı haksızlık, kayırma ya da benim yaptığım bir şey yok ki. Listede olsa haksız bir yere dışardan gelmiş olsa ben yapmış olsam tamam… Genel Başkan da biliyor. Çok üzgünüm sadece. Tamam, başıma bir sürü şey geldi ama eşim sonuçta. Düşünsene eşim hakkında bir kavga sırasında söylediğim şeyi…

- Eski eşiniz mi bunu paylaşan?

Eski eşim paylaşmış.

- O Twitter hesabı eski eşinize mi ait?

O hesap ona ait değil de tehdit ediyordu zaten.

- Öyle mi?

Tabi tabi, tehdit ediyordu.

- Bu konuşmadan haberdar mıydınız?

Şöyle diyordu zaten, ‘Sizi pişman edeceğim’ falan. Oğlum üzülmesin diye sert bir şey söylemiyordum. Bir oğlum var benim çünkü ve çocuk da perişan oldu.

- İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum ben devlette yetiştim. Yurtdışında okudum, halkla ilişkim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim. Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok. Genel Başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen, o konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim çünkü Tuba’nın durumu da çok kötü.

- Şu an hastanede misiniz?

Çıktık, tekrar gittik geldik. Nefes alamıyor çünkü ara ara… Tüm kalbimle söylüyorum, yeni evlendim gerçekten de temiz duygularla… O kadar çok hazırlandım ki ekonomik krizden nasıl çıkarız diye. Son 5-6 ay belki. Bu emeklere çok yanıyorum, düştüğüm duruma çok yanıyorum.