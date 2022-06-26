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Metrobüs yolu 'beyaz yol' oluyor İBB çalışmayı bu gece başlatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metrobüs yolu 'beyaz yol' oluyor İBB çalışmayı bu gece başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu gece başlatılacak çalışmayla metrobüs yolunun yenileneceğini bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamada, metrobüslerin tonajından kaynaklı bakım isteyen ve çabuk bozulan asfaltın yerine, kaliteli, bakım istemeyen ve konforlu yolculuk imkanı sunan "Beyaz Yol" uygulamasının hayata geçirileceği belirtildi.

İBB birimlerinin, uygulamayı Cevizlibağ-Yenibosna hattında bu gece başlatacağı, eylül ayında çalışmaları tamamlayacağı aktarılan açıklamada, bu süreç içerisinde metrobüs hattının kesintiye uğramayacağı kaydedildi.

Açıklamada, özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı, her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacağı, bakım maliyetlerinin de ortadan kalkacağı vurgulandı.

Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçileceği, karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbulluların aktarmayla kendi istasyonuna ulaşacağı belirtilen açıklamada, istasyon başına çalışmanın iki gün süreceği bildirildi.

- "Metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 7 durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hatta uygulamayı başlatacaklarını belirtti.

Alpay, metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındığına dikkati çekerek, "D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak." ifadelerini kullandı.

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