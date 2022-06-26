Meteoroloji kırmızı koda geçti uyarılan il sayısı 6'ya çıktı! Sular altında kaldılar! İşte son durum...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yaptığı son dakika açıklamasında 6 ile kırmızı kod uyarısı yapıldığını duyurdu. Dünden beri vatandaşlara cami hoparlöründen yükseğe çıkılması çağrısı yapılmıştı. Pek çok ilden sel haberleri gelmeye başladı. İşte son durum...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor." dedi.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil yağışlı hava için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Karadeniz'de süren yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırıp yarın gece saatlerine kadar, Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç ve batısında yer yer şiddetli, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kuzeyi, Karabük'ün kuzey ve batısı, Sinop'un batısı, Zonguldak'ın iç kesimleri ile Düzce'nin batısında yer yer aşırı olması bekleniyor.
Bartın'da sel
Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı ve Muratbey mevkilerinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, Muratbey mevkiinde de derelerin taşması sonucu bazı ev ve ve işyerleri su altında kaldı.
Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatılırken, kuvvetli yağışların pazartesi günü de devam edeceği bildirildi