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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk kez Yunanistan çıkışı Adalar'daki silahlara ne yapacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk kez Yunanistan çıkışı Adalar'daki silahlara ne yapacak?

Yunanistan gazetesine geçtiğimiz yıl "İktidara geldiğimizde ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız." diyen Kemal Kılıçdaroğlu "Şimdi konuşsunlar iktidara geldiğimizde o Adalar’daki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz." şeklinde konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ziyaretini eleştirdi ve kapatılan Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasına değinerek "Yakında iktidar olacağız, dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu herkese duyuracağız" dedi.

Mavi Marmara saldırısında ölen Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyareti sonrası açıklama yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Düne kadar her türlü eleştiriyi yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz, üç beş kuruş için. Türkiye’nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez. Yakında iktidar olacağız, dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye’nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız.  Bu ülke itibarlı bir ülkedir. Ülkenin itibarını devleti yöneten birisi ayaklar altına alamaz.

"Hatice Cengiz’le görüşmek için kendisinden talebim oldu"
Hatice Cengiz’le görüşmek için kendisinden talebim oldu. Baskı altında, o görüşme gerçekleşemedi ama medya önünde şunu söyleyebilirim, kendisinin ve nişanlısının da hakkını ve hukukunu sonuna kadar arayacağız.

Yunanistan’la gerilim
Erdoğan iç politikada üst perdeden konuşur tabii ama hayatı gerçeğine baktığınız zaman hiçbir şey yapmayan, eli kolu bağlı, egemen güçlere teslim olmuş gibi bir havası var. Bunu görüyorsunuz zaten, atmosferi de görüyorsunuz.

"İktidara geldiğimizde o Adalar’daki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz"
İktidar değişecek. Yunan iktidarları bizim Kuvayı Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. O yöneticiler aynı zamanda rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da biliyorlar. Şimdi konuşsunlar iktidara geldiğimizde o Adalar’daki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz."

Neden savaşıyoruz? demişti

Geçtiğmiz yıl Yunan Ta Nea gazetesine konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Neden savaşıyoruz?” demişti

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